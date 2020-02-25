Свежая социология: рейтинг всех парламентских партий кроме ОПЗЖ падает

Проходной барьер в 5% голосов смогли бы преодолеть только четыре партии

Фото: facebook/yan.dobronosov

Проходной барьер в 5% голосов смогли бы преодолеть только четыре партии

Если бы выборы в Парламент состоялись в феврале 2020 года, проходной барьер смогли бы преодолеть только четыре партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 25 февраля, сообщает RegioNews.

Согласно опубликованным рейтингам, за президентскую партию "Слуга народа” готовы проголосовать 21,7% граждан, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,7% респондентов, за "Европейскую солидарность" — 6.0%, и за Всеукраинское об'єднання "Батьківщина" — 5,0%.

Среди тех, кто определился с кандидатом, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 39,1% опрошенных (-4,1% по сравнению с 2019 годом), 15,6% за "Оппозиционную платформу - За жизнь" (в сравнении с 2019 годом +2,5%), 10,8% голосов получила бы "Европейская солидарность" (по сравнению с 2019 годом +2,7%) и 9,0% - "Батькивщина" (по сравнению с 2019 годом +0,8%).

Также сообщается, что близки к проходному барьеру "Сила и Честь" (4,6%, по сравнению с 2019 годом +0,8%) и Радикальная партия (4,2%, по сравнению с 2019 годом +0,2%).

4,4% опрошенных заявили, что испортили бы бюллетень, 24,3% затруднились с ответом, 14,1% не намерены участвовать в голосовании, 1,6% отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился 8 - 18 февраля 2020 года методом личного интервью в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2038 респондентов в возрасте от 18 лет.

Согласно данным исследования Центра Разумкова, 53% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Президента по последним данным социологов готовы поддержать только 40% украинцев.