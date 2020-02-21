Как украинцы оценивают события в стране - опрос

По данным исследования Центра Разумкова, 53% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении

Фото: blog-post

По данным исследования Центра Разумкова, 53% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении

Данные исследования свидетельствуют, что в сентябре так считали 17% опрошенных, а в декабре — 36%.

Еще 25,4% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. В сентябре прошлого года так считали 57% украинцев, а в декабре — 44%.

21,6% опрошенных не сумели ответить на вопрос.

Исследование проводилось с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.