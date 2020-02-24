Уровень доверия к Зеленскому упал почти вдвое
Об этом свидетельствуют данные Центра Разумкова, пишет RegioNews. Социологи в феврале опросили 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и Донбасса. Их спросили, если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы поддержали бы люди Владимира Зеленского. 40,1% ответили положительно.
Также социологи поинтересовались уровнем доверия к гаранту. Так, полностью доверяют Владимиру Зеленскому 12% опрошенных, скорее доверят - 39,5%. Совсем не доверяют 17,9%, скорее не доверяют - 22,7%. Рейтинг доверия Президента упал по сравнению с сентябрем 2019 года. Тогда новоизбранному президенту доверяли 79% граждан. Не доверяли - 13,5%.
Социологи Центра Разумкова отмечают, что погрешность в исследовании настроений общества составляет 2,3%.
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