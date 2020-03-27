20:49  27 марта
Заседание Верховной Рады состоится в понедельник - Зеленский
21:45  27 марта
Зеленский: МВФ ожидает принятия законов о земле и Приватбанке
19:22  27 марта
В ОБСЕ раскрыли детали последнего заседания в Минске
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 20:49 19

Заседание Верховной Рады состоится в понедельник - Зеленский

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 20:49 19
Читайте також українською мовою
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в понедельник, 30 марта
Фото: flickr
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в понедельник, 30 марта

Об этом в пятницу, 27 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа", передает RegioNews.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады Украины произошло именно в понедельник", - сказал Зеленский.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит проекты законов о национализированы банки и о земле.

"В понедельник будет внеочередная сессия Рады. Я на это настроен. Чтобы мы в понедельник все вопросы из этого блока прошли. Это для нас очень важно. Никто не хочет дефолта в стране", - сообщил Зеленский.

Также планируют подготовить законопроекты по борьбе с распространением коронавируса и изменения в бюджет.

"Там нужно очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть, не остановить экономику по тем или иным сокращения. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди - учителя, медики, любые наши госслужащие", - сказал он.

Кроме того, как сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, комитет будет рассматривать так называемый "антиколомойський законопроект" №3260 также в понедельник.

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины предварительно может состояться в воскресенье, 29 марта.

26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет.


Владимир Зеленский Верховная Рада
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 29 марта - СМИ
27 марта 2020, 17:46
Кабмин внес в Раду постановление о выполнении госбюджета
27 марта 2020, 15:25
Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы - Зеленский
26 марта 2020, 21:49
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 18:33
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 18:23
Как Андрей Герус за российские деньги борется против своей страны
22 марта 2020, 20:01
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »