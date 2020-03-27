Заседание Верховной Рады состоится в понедельник - Зеленский
Об этом в пятницу, 27 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа", передает RegioNews.
"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады Украины произошло именно в понедельник", - сказал Зеленский.
По его словам, Верховная Рада рассмотрит проекты законов о национализированы банки и о земле.
"В понедельник будет внеочередная сессия Рады. Я на это настроен. Чтобы мы в понедельник все вопросы из этого блока прошли. Это для нас очень важно. Никто не хочет дефолта в стране", - сообщил Зеленский.
Также планируют подготовить законопроекты по борьбе с распространением коронавируса и изменения в бюджет.
"Там нужно очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть, не остановить экономику по тем или иным сокращения. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди - учителя, медики, любые наши госслужащие", - сказал он.
Кроме того, как сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, комитет будет рассматривать так называемый "антиколомойський законопроект" №3260 также в понедельник.
Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины предварительно может состояться в воскресенье, 29 марта.
26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет.
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