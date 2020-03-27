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27 марта 2020, 21:45 16

Зеленский: МВФ ожидает принятия законов о земле и Приватбанке

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27 марта 2020, 21:45 16
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Международный валютный Фонд требует от Украины принять законы о рынке земли и невозврата Приватбанка
Фото: Facebook
Международный валютный Фонд требует от Украины принять законы о рынке земли и невозврата Приватбанка

Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа", передает RegioNews.

Он добавил, что Украина может рассчитывать на помощь в размере 8 млрд долларов

"Сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов. Условия МВФ это два закона: закон о банках и закон о земле", - сообщил он.

Также, по словам Президента, с Международным валютным фондом обсуждался вопрос реструктуризации внешнего долга Украины.

"Важным для меня во всех звонках с МВФ было договориться об увеличении и получить для Украины в два раза больше денег. О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили. Я еще не получил ответа", - сказал Зеленский.

Напомним, 27 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник.


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