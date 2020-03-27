Зеленский: МВФ ожидает принятия законов о земле и Приватбанке
Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа", передает RegioNews.
Он добавил, что Украина может рассчитывать на помощь в размере 8 млрд долларов
"Сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов. Условия МВФ это два закона: закон о банках и закон о земле", - сообщил он.
Также, по словам Президента, с Международным валютным фондом обсуждался вопрос реструктуризации внешнего долга Украины.
"Важным для меня во всех звонках с МВФ было договориться об увеличении и получить для Украины в два раза больше денег. О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили. Я еще не получил ответа", - сказал Зеленский.
Напомним, 27 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник.
- 21:45 27 марта Зеленский: МВФ ожидает принятия законов о земле и Приватбанке
- 21:30 27 марта Почти 700 тысяч украинцев остались без работы из-за коронавирусного карантина
- 20:49 27 марта Заседание Верховной Рады состоится в понедельник - Зеленский
- 20:05 27 марта Трепак рассказал, что перед увольнением почти завершил расследование убийства Гандзюк
- 19:22 27 марта В ОБСЕ раскрыли детали последнего заседания в Минске
- 19:08 27 марта На Донбассе боевики совершили пять обстрелов позиций ОС
- 18:33 27 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 18:23 27 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 20:01 22 марта Как Андрей Герус за российские деньги борется против своей страны
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины