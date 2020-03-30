Отставка министров и бюджет: Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

В понедельник, 30 марта состоится внеочередное пленарное заседание парламента, в ходе которого планируется проголосовать за увольнение министров здравоохранения и финансов, и назначить новых руководителей данных ведомств

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В понедельник, 30 марта состоится внеочередное пленарное заседание парламента, в ходе которого планируется проголосовать за увольнение министров здравоохранения и финансов, и назначить новых руководителей данных ведомств

Соответствующее распоряжение Председателя Верховной Рады Украины опубликовано на сайте парламента, передает RegioNews. В документе отмечается, что заседание запланировано на 14 часов в связи с требованием Президента Украины. Депутаты планируют проголосовать ряд кадровых вопросов, в частности увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения и Игоря Уманского от должности Mинистра финансов Украины. Согласно тексту документа, на должность Mинистра финансов предлагают Сергея Марченко, на должность Министра здравоохранения - Максима Степанова. Министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславець. Также депутаты рассмотрят проекты законов о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год и об обеспечении лечения коронавирусной болезни СOVID-19. Еще один вопрос, который выносится на рассмотрение парламента - криминализация вивезения товаров противоэпидемического назначения. В повестке дня заседания парламента пока нет информации о рассмотрении законов о рынке земли и невозврате банков прошлым владельцам. Ранее сообщалось, что по данным СМИ, в ближайшее время министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца могут уволить. 29 марта информацию о том, что Емец и Уманский подали в отставку, подтвердила нардеп Ирина Геращенко. Также сообщалось, что за два года Емец заработал чуть больше двух миллионов гривен, а его семья приобрели имущества на десятки миллионов.

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