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30 марта 2020, 09:10 36

Отставка министров и бюджет: Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

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30 марта 2020, 09:10 36
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В понедельник, 30 марта состоится внеочередное пленарное заседание парламента, в ходе которого планируется проголосовать за увольнение министров здравоохранения и финансов, и назначить новых руководителей данных ведомств
Фото: flickr
В понедельник, 30 марта состоится внеочередное пленарное заседание парламента, в ходе которого планируется проголосовать за увольнение министров здравоохранения и финансов, и назначить новых руководителей данных ведомств

Соответствующее распоряжение Председателя Верховной Рады Украины опубликовано на сайте парламента, передает RegioNews.

В документе отмечается, что заседание запланировано на 14 часов в связи с требованием Президента Украины.

Депутаты планируют проголосовать ряд кадровых вопросов, в частности увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения и Игоря Уманского от должности Mинистра финансов Украины.

Согласно тексту документа, на должность Mинистра финансов предлагают Сергея Марченко, на должность Министра здравоохранения - Максима Степанова.

Министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславець.

Также депутаты рассмотрят проекты законов о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год и об обеспечении лечения коронавирусной болезни СOVID-19.

Еще один вопрос, который выносится на рассмотрение парламента - криминализация вивезения товаров противоэпидемического назначения.

В повестке дня заседания парламента пока нет информации о рассмотрении законов о рынке земли и невозврате банков прошлым владельцам.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, в ближайшее время министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца могут уволить.

29 марта информацию о том, что Емец и Уманский подали в отставку, подтвердила нардеп Ирина Геращенко.

Также сообщалось, что за два года Емец заработал чуть больше двух миллионов гривен, а его семья приобрели имущества на десятки миллионов.


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