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30 марта 2020, 09:48 42

Геращенко сообщила, что два министра подали в отставку

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30 марта 2020, 09:48 42
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Министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский покидают свои должности
Фото: facebook
Министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский покидают свои должности

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook, передает RegioNews.

По ее словам, в воскресенье, 29 марта состоялась встреча руководства парламента с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса", - сообщила она.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, 29 марта в парламенте были зарегистрированы проекты постановлений №3283 "Об освобождении Емца И.М. с должности министра здравоохранения Украины" и №3284 "О назначении Степанова М.В. министром охраны здоровья Украины".

Известно, что инициатором данных проектов постановлений является Кабинет Министров Украины и они находятся на рассмотрении в комитетах.

Напомним, 23 марта в своих Telegram-каналах народные депутаты от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщили, что глава МОЗ Илья Емец намерен объявить о своей отставке.

Известно, что 30 марта состоится внеочередное пленарное заседание парламента, в ходе которого планируется проголосовать за увольнение министров здравоохранения и финансов.

Также сообщалось, что за два года Емец заработал чуть больше двух миллионов гривен, а его семья приобрели имущества на десятки миллионов.


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