Зеленский призвал депутатов не бояться вируса и работать

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил депутатам слова присяги и призвал работать и думать о принятии важных законов

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Президент Украины Владимир Зеленский напомнил депутатам слова присяги и призвал работать и думать о принятии важных законов

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает RegioNews.

"Особенно это должны понять народные депутаты Украины, которые сегодня не имеют другого выбора, чем работать", - сказал Зеленский.

По его словам, депутаты присягали выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

"Когда наши врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах - депутату должно быть стыдно что-либо говорить о страхе", - добавил Президент.

Он призвал нардепов думать о принятии законов, в которых нуждается экономика Украины, и которые наполняют бюджет жизненно необходимыми средствами.

"Страна не останавливается, страна работает и вы не исключение", - добавил Зеленский.

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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.