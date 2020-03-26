22:18  26 марта
В Украине уже 196 случаев коронавируса - Минздрав
20:42  26 марта
Зеленский призвал глав фракций прийти в субботу в парламент
21:20  26 марта
МВФ готов дать Украине $8 млрд в случае принятия "антиколомойського закона"
UA | RU
UA | RU
26 марта 2020, 20:09 13

Зеленский призвал депутатов не бояться вируса и работать

Читайте також
українською мовою
26 марта 2020, 20:09 13
Читайте також українською мовою
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил депутатам слова присяги и призвал работать и думать о принятии важных законов
Фото: скриншот видео
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил депутатам слова присяги и призвал работать и думать о принятии важных законов

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает RegioNews.

"Особенно это должны понять народные депутаты Украины, которые сегодня не имеют другого выбора, чем работать", - сказал Зеленский.

По его словам, депутаты присягали выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

"Когда наши врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах - депутату должно быть стыдно что-либо говорить о страхе", - добавил Президент.

Он призвал нардепов думать о принятии законов, в которых нуждается экономика Украины, и которые наполняют бюджет жизненно необходимыми средствами.

"Страна не останавливается, страна работает и вы не исключение", - добавил Зеленский.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.


коронавирус Владимир Зеленский Верховная Рада депутат
Зеленский: 27 марта Украина полностью закрывает границы
26 марта 2020, 19:24
В Киеве еще 7 заболеваний коронавирусом - Кличко
26 марта 2020, 19:07
На Донбассе начали тестировать военных на коронавирус
26 марта 2020, 18:46
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 18:57
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »