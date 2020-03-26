Зеленский призвал депутатов не бояться вируса и работать
Об этом он заявил в своем видеообращении, передает RegioNews.
"Особенно это должны понять народные депутаты Украины, которые сегодня не имеют другого выбора, чем работать", - сказал Зеленский.
По его словам, депутаты присягали выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.
"Когда наши врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах - депутату должно быть стыдно что-либо говорить о страхе", - добавил Президент.
Он призвал нардепов думать о принятии законов, в которых нуждается экономика Украины, и которые наполняют бюджет жизненно необходимыми средствами.
"Страна не останавливается, страна работает и вы не исключение", - добавил Зеленский.
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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.
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