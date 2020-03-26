В Киеве еще 7 заболеваний коронавирусом - Кличко

В столице количество лиц, у которых обнаружили заболевание коронавирусом COVID-19, выросло до 47 человек

Фото: flickr

В столице количество лиц, у которых обнаружили заболевание коронавирусом COVID-19, выросло до 47 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил он.

Отмечается, что больные - 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин в возрасте 48 и 62 года и десятилетний мальчик.

Двух пациентов направили в Александровскую больницу, остальные пятеро находятся на самоизоляции дома под контролем врачей.

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Напомним, по состоянию на 26 марта в Киеве коронавирус обнаружили еще в 6 человек. Заболела 35-летняя женщина и 5 мужчин в возрасте от 28 до 70 лет.

Для борьбы с эпидемией коронавируса в Киеве пациентов принимают 7 базовых больниц, в инфекционных отделениях предусмотрено 78 боксов, а также развернуто 400 коек.