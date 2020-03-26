На Донбассе начали тестировать военных на коронавирус

Превентивное массовое тестирование военных на коронавирус началось на Донбассе, первыми прошли тест военнослужащие, имеющие симптомы ОРВИ

Фото: АрмияInform

Превентивное массовое тестирование военных на коронавирус началось на Донбассе, первыми прошли тест военнослужащие, имеющие симптомы ОРВИ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.

Известно, что один из благотворительных фондов передал одну тысячу наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус в военный госпиталь в Донецкой области.

Сначала тесты будут проведены для военнослужащих с симптомами ОРВИ и тех, кто контактировал с подтвержденными случаями. В первую волну проверок попадут пресс-офицеры, офицеры управления военной службы правопорядка, командиры частей и подразделений.

Результаты лабораторных исследований будет получать непосредственно медицинская служба ООС. Массовым тестированием военных намерены покрыть всю линию разграничения на Донбассе. Сейчас тестирование началось с Мариуполя.

Напомним, именно в Мариуполе обнаружили первый подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в Объединенных силах нет случаев заболевания коронавирусом.

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