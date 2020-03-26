На Донбассе начали тестировать военных на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.
Известно, что один из благотворительных фондов передал одну тысячу наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус в военный госпиталь в Донецкой области.
Сначала тесты будут проведены для военнослужащих с симптомами ОРВИ и тех, кто контактировал с подтвержденными случаями. В первую волну проверок попадут пресс-офицеры, офицеры управления военной службы правопорядка, командиры частей и подразделений.
Результаты лабораторных исследований будет получать непосредственно медицинская служба ООС. Массовым тестированием военных намерены покрыть всю линию разграничения на Донбассе. Сейчас тестирование началось с Мариуполя.
Напомним, именно в Мариуполе обнаружили первый подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области.
Ранее сообщалось, что в Объединенных силах нет случаев заболевания коронавирусом.
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