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26 марта 2020, 17:20 14

Больные коронавирусом в удовлетворительном состоянии – Одесский губернатор

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26 марта 2020, 17:20 14
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На Одесщине состояние 4 пациентов с коронавирусной инфекцией — удовлетворительное
Фото: Facebook
На Одесщине состояние 4 пациентов с коронавирусной инфекцией — удовлетворительное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего.

Напомним, что по состоянию на 26 марта в Одесской области официально зарегистрировано 4 случая заражения COVID-19.

Губернатор Одесской области в социальных сетях сообщил, что двое пациентов — супруги — были госпитализированы после возвращения из Италии. У них появился кашель, слабость и повышенная температура. ПЦР-тестирование подтвердило наличие коронавируса.

"Болезнь у мужчины и женщины проходит в легкой форме. Они лечатся дома на самоизоляции. С ними ежедневно общаются врачи", - отметил Куцый.

Еще один пациент госпитализирован в Одесскую городскую инфекционную больницу. Мужчина вернулся в Украину из Берлина. После возникновения симптомов он обратился к медикам.

Сейчас пациент получает симптоматическое лечение, его состояние также удовлетворительной.

"В каждом случае эпидемиологи установили круг контактных лиц и предупредили их о необходимости самоизоляции", - отметил губернатор.

В то же время владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса заявил, что в областы готовность к борьбе - нулевая.

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