Больные коронавирусом в удовлетворительном состоянии – Одесский губернатор
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего.
Напомним, что по состоянию на 26 марта в Одесской области официально зарегистрировано 4 случая заражения COVID-19.
Губернатор Одесской области в социальных сетях сообщил, что двое пациентов — супруги — были госпитализированы после возвращения из Италии. У них появился кашель, слабость и повышенная температура. ПЦР-тестирование подтвердило наличие коронавируса.
"Болезнь у мужчины и женщины проходит в легкой форме. Они лечатся дома на самоизоляции. С ними ежедневно общаются врачи", - отметил Куцый.
Еще один пациент госпитализирован в Одесскую городскую инфекционную больницу. Мужчина вернулся в Украину из Берлина. После возникновения симптомов он обратился к медикам.
Сейчас пациент получает симптоматическое лечение, его состояние также удовлетворительной.
"В каждом случае эпидемиологи установили круг контактных лиц и предупредили их о необходимости самоизоляции", - отметил губернатор.
В то же время владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса заявил, что в областы готовность к борьбе - нулевая.
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