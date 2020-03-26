В Киеве еще 6 новых случаев заболевания Covid-19

В столице еще шесть человек сдали положительный тест на СOVID-19

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В столице еще шесть человек сдали положительный тест на СOVID-19

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews. В Киеве коронавирус обнаружили еще у 6-ти человек - одной 35-летней женщины и 5-х мужчин от 28 до 70 лет. Среди последних - 70-летний военнослужащий, он сейчас находится в военном госпитале. Таким образом, в Украине уже 162 случая заболевания коронавирусом. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

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