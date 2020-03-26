В Киеве еще 6 новых случаев заболевания Covid-19
В столице еще шесть человек сдали положительный тест на СOVID-19
В столице еще шесть человек сдали положительный тест на СOVID-19
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 6-ти человек - одной 35-летней женщины и 5-х мужчин от 28 до 70 лет. Среди последних - 70-летний военнослужащий, он сейчас находится в военном госпитале.
Таким образом, в Украине уже 162 случая заболевания коронавирусом.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 13:23"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
- 13:26 26 марта Завтра Украина планирует эвакуировать своих граждан из 8 стран
- 13:23 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:20 26 марта Больные COVID-19 буковинцы в стабильном состоянии
- 13:19 26 марта Боевики опять не пустили ОБСЕ на оккупированные территории
- 13:15 26 марта Коронавирус на Одесчине: готовность к борьбе - нулевая - "куратор" области
- 13:02 26 марта В Тернополе 24 аппараты искусственной вентиляции легких
- 13:23 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
Все блоги »
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации