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26 марта 2020, 12:52 1

В Киеве еще 6 новых случаев заболевания Covid-19

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26 марта 2020, 12:52 1
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В столице еще шесть человек сдали положительный тест на СOVID-19
Фото: Shutterstock
В столице еще шесть человек сдали положительный тест на СOVID-19

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 6-ти человек - одной 35-летней женщины и 5-х мужчин от 28 до 70 лет. Среди последних - 70-летний военнослужащий, он сейчас находится в военном госпитале.

Таким образом, в Украине уже 162 случая заболевания коронавирусом.

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