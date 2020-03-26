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26 марта 2020, 14:27 9

Кличко рассказал, сколько аппаратов ИВЛ в столичных больницах

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26 марта 2020, 14:27 9
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Для борьбы с эпидемией коронавируса в Киеве пациентов принимают 7 базовых больниц, в инфекционных отделениях предусмотрено 78 боксов, а также развернуто 400 коек
Фото: telegram
Для борьбы с эпидемией коронавируса в Киеве пациентов принимают 7 базовых больниц, в инфекционных отделениях предусмотрено 78 боксов, а также развернуто 400 коек

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга 25 марта, пишет RegioNews.

"В столичных больницах на сегодняшний день есть 380 аппаратов ИВЛ, 93 из них - в больницах, которые определены как опорные", - сказал он.

Кличко также сообщил, что Киев получил 9 тысяч экспресс-тестов, их получат семейные врачи и службы неотложной помощи.

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Напомним, по состоянию на 26 марта в Киеве коронавирус обнаружили еще в 6 человек. Заболела 35-летняя женщина и 5 мужчин в возрасте от 28 до 70 лет.


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