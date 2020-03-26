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26 марта 2020, 16:20 4

Кабмин разрешил работать отдельным магазинам, курьерам и сервисменам

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26 марта 2020, 16:20 4
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Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Об этом говорится в поправках к соответствующему постановлению Кабинета министров Украины, пишет RegioNews.

В частности Кабмин разрешил работать:
продавцям продуктов питания и средств гигиены
продавцям лекарств, ветеринарных препаратов и кормов для животных;
тим, кто проводит медицинскую практику (включая стоматологов)
служащим банковского сектора, страховщикам;
тем, кто предоставляет почтовые услуги;
продавцам средств связи и телефонии;
продавцям агрохимикатов, семян или посадочных материалов;
работникам СТО (продавцам топлива и горючего, персонал по техобслуживанию транспорта);
тем, кто занимается ремонтом компьютеров и бытовой техники;
курьерам, которые доставляют продукты и готовые блюда.

Напомним, 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.

Сегодня Кабмин решил урезать госбюджет на 2020 год.


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