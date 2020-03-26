Кабмин разрешил работать отдельным магазинам, курьерам и сервисменам
Об этом говорится в поправках к соответствующему постановлению Кабинета министров Украины, пишет RegioNews.
В частности Кабмин разрешил работать:
продавцям продуктов питания и средств гигиены
продавцям лекарств, ветеринарных препаратов и кормов для животных;
тим, кто проводит медицинскую практику (включая стоматологов)
служащим банковского сектора, страховщикам;
тем, кто предоставляет почтовые услуги;
продавцам средств связи и телефонии;
продавцям агрохимикатов, семян или посадочных материалов;
работникам СТО (продавцам топлива и горючего, персонал по техобслуживанию транспорта);
тем, кто занимается ремонтом компьютеров и бытовой техники;
курьерам, которые доставляют продукты и готовые блюда.
Напомним, 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.
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