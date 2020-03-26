Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Об этом говорится в поправках к соответствующему постановлению Кабинета министров Украины, пишет RegioNews.

В частности Кабмин разрешил работать:

продавцям продуктов питания и средств гигиены

продавцям лекарств, ветеринарных препаратов и кормов для животных;

тим, кто проводит медицинскую практику (включая стоматологов)

служащим банковского сектора, страховщикам;

тем, кто предоставляет почтовые услуги;

продавцам средств связи и телефонии;

продавцям агрохимикатов, семян или посадочных материалов;

работникам СТО (продавцам топлива и горючего, персонал по техобслуживанию транспорта);

тем, кто занимается ремонтом компьютеров и бытовой техники;

курьерам, которые доставляют продукты и готовые блюда.

Напомним, 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.

Сегодня Кабмин решил урезать госбюджет на 2020 год.