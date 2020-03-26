В Кропивницком отменили льготный проезд

На время карантина, который продлится до 24 апреля, городской совет Кропивницкого отменил льготный проезд в общественном транспорте

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На время карантина, который продлится до 24 апреля, городской совет Кропивницкого отменил льготный проезд в общественном транспорте

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.

"Завтра (27 марта, - ред.) мы отменяем льготный проезд в Кропивницком. Наша задача сегодня обеспечить полноценную возможность добраться до работы медикам, правоохранительным, сотрудникам МЧС и другим работникам критической инфраструктуры”, – прокомментировал ситуацию заместитель городского главы Александр Мосин.

Добавил, что такое решение 26 марта приняли члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций городского совета.

Как информировали RegioNews ранее, в Кропивницком Кировоградской области хотят ввести санитарный контроль транспорта, который въезжает в город.