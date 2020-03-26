Коронавирус: Киевсовет переходит на заседания онлайн
Об этом сообщает Официальный портал Киева, передает RegioNews.
Отмечается, что решение поддержали 74 депутата Киевсовета.
"Мы сможем работать и сможем принимать крайне важные решения для обеспечения жизнедеятельности столицы", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Известно, что проводить онлайн-голосования Киевсовет будет до 1 сентября 2020 года.
"Мы не можем остановить жизнедеятельность города. И сегодня мы собрались на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных бюджетных решений. Киевсовет не может остановить свою работу", - добавил мэр.
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Напомним, бюджетная комиссия Киевсовета рассмотрела запросы нардепов на выделение средств для приобретения пасхальных кексов.
В четверг, 26 марта Киевский городской совет начал пленарное заседание в закрытом режиме без журналистов и общественности.
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