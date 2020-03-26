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26 марта 2020, 18:44 3

Коронавирус: Киевсовет переходит на заседания онлайн

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26 марта 2020, 18:44 3
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Во время действия режима чрезвычайной ситуации заседания Киевского городского совета и комиссий будут проходить в онлайн-режиме
Фото: kmr.gov.ua
Во время действия режима чрезвычайной ситуации заседания Киевского городского совета и комиссий будут проходить в онлайн-режиме

Об этом сообщает Официальный портал Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что решение поддержали 74 депутата Киевсовета.

"Мы сможем работать и сможем принимать крайне важные решения для обеспечения жизнедеятельности столицы", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Известно, что проводить онлайн-голосования Киевсовет будет до 1 сентября 2020 года.

"Мы не можем остановить жизнедеятельность города. И сегодня мы собрались на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных бюджетных решений. Киевсовет не может остановить свою работу", - добавил мэр.

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Напомним, бюджетная комиссия Киевсовета рассмотрела запросы нардепов на выделение средств для приобретения пасхальных кексов.

В четверг, 26 марта Киевский городской совет начал пленарное заседание в закрытом режиме без журналистов и общественности.


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