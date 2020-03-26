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26 березня 2020, 19:07 27

У Києві ще 7 захворювань коронавірусом - Кличко

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26 березня 2020, 19:07 27
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У столиці кількість осіб, у яких виявили захворювання коронавірусом COVID-19, зросла до 47 осіб
Фото: flickr
У столиці кількість осіб, у яких виявили захворювання коронавірусом COVID-19, зросла до 47 осіб

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Сьогодні ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом", - повідомив він.

Зазначається, що хворі - 4 жінки віком від 22 до 39 років, двоє чоловіків віком 48 та 62 роки і десятирічний хлопчик.

Двох пацієнтів направили до Олександрівської лікарні, інші п’ятеро перебувають на самоізоляції вдома під контролем лікарів.

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Нагадаємо, станом на 26 березня у Києві коронавірус виявили ще у 6 осіб. Захворіла 35-річна жінка та 5 чоловіків віком від 28 до 70 років.

Для боротьби із епідемією коронавірусу у Києві пацієнтів приймають 7 базових лікарень, в інфекційних відділеннях передбачено 78 боксів, а також розгорнуто 400 ліжок.


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