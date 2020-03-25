Зеленский анонсировал проект "Пасха дома"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал Президент во время селекторного совещания с председателями ОГА и мэрами областных центров.
Он также проинформировал, что пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения Covid-19.
"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей согласны с этим", - отметил Зеленский.
На совещании также рассматривалась возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В частности, в случае большого скопления людей патрули должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпой опасно не только для них самих, но и для здоровья окружающих.
Кроме того, Президент отметил, что существует договоренность с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областных штабов, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.
Напомним, молиться онлайн, не целовать плащаницы, слушать службу на улице или дома: Глава УГКЦ дал советы относительно Страстной недели и Пасхи в условиях карантина.
Вадим Новинский и митрополит УПЦ МП Онуфрий передали черновицкой больнице аппарат ИВЛ
Служители кафедрального собора в Черновцах игнорируют соблюдение карантина
- 22:08 25 марта В мире уже более 20 тысяч смертей от коронавируса
- 21:47 25 марта Киевским больницам приказали подготовить VIP-палаты для "первых лиц"
- 21:01 25 марта Шмыгаль: режим чрезвычайной ситуации не нарушает права людей
- 20:50 25 марта В Украине разработали тест-системы для выявления коронавируса
- 20:28 25 марта Ермак не подал декларацию о доходах: суд уже открыл дело
- 20:05 25 марта В Черновицкой области количество больных коронавирусом возросло до 42
- 15:38 25 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ