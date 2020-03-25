В Украине готовят проект "Пасха дома", который позволит верующим отпраздновать Пасху дома, избежав толпы в церкви

В Украине готовят проект "Пасха дома", который позволит верующим отпраздновать Пасху дома, избежав толпы в церкви

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал Президент во время селекторного совещания с председателями ОГА и мэрами областных центров.

Он также проинформировал, что пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения Covid-19.

"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей согласны с этим", - отметил Зеленский.

На совещании также рассматривалась возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В частности, в случае большого скопления людей патрули должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпой опасно не только для них самих, но и для здоровья окружающих.

Кроме того, Президент отметил, что существует договоренность с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областных штабов, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.

Напомним, молиться онлайн, не целовать плащаницы, слушать службу на улице или дома: Глава УГКЦ дал советы относительно Страстной недели и Пасхи в условиях карантина.