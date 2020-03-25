В Украине разработали тест-системы для выявления коронавируса
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, передает RegioNews.
"Изготовлена и полностью готова к использованию "Тест-система для диагностики коронавируса Covid-19" на основе количественной полимерной реакции (ПЦР). Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%", - рассказал он.
Полюхович отметил, что себестоимость одной реакции на этом тесте - 250 грн.
По его словам, Институт получил от государства 350 тыс. гривен и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья.
Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
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