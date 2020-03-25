14:46  25 марта
Кожару задержали по подозрению в убийстве
11:30  25 марта
На Волыни коронавирус зафиксирован у семилетней девочки
11:44  25 марта
Из-за коронавируса в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию
UA | RU
UA | RU
25 марта 2020, 20:50 5

В Украине разработали тест-системы для выявления коронавируса

Читайте також
українською мовою
25 марта 2020, 20:50 5
Читайте також українською мовою
Институт молекулярной биологии и генетики НАН разработал тест-систему для выявления коронавирусной инфекции Covid-19
Фото: facebook
Институт молекулярной биологии и генетики НАН разработал тест-систему для выявления коронавирусной инфекции Covid-19

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, передает RegioNews.

"Изготовлена ​​и полностью готова к использованию "Тест-система для диагностики коронавируса Covid-19" на основе количественной полимерной реакции (ПЦР). Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%", - рассказал он.

Полюхович отметил, что себестоимость одной реакции на этом тесте - 250 грн.

По его словам, Институт получил от государства 350 тыс. гривен и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья.

Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.


коронавирус тест
В Черновицкой области количество больных коронавирусом возросло до 42
25 марта 2020, 20:05
Украинцы смогут вернуться домой даже после закрытия границы
25 марта 2020, 19:27
В Тернополе количество больных COVID-19 выросла до 8
25 марта 2020, 19:21
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
25 марта 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »