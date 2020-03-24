Правоохранители открыли дело против клиники, которая скрыла случай коронавируса

В Киеве правоохранители открыли уголовное производство против частной клиники, получила положительный результат коронавируса, и не сообщила об этом государственные органы

Фото: flickr

В Киеве правоохранители открыли уголовное производство против частной клиники, получила положительный результат коронавируса, и не сообщила об этом государственные органы

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