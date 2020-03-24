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24 марта 2020, 19:43 13

Правоохранители открыли дело против клиники, которая скрыла случай коронавируса

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24 марта 2020, 19:43 13
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В Киеве правоохранители открыли уголовное производство против частной клиники, получила положительный результат коронавируса, и не сообщила об этом государственные органы
Фото: flickr
В Киеве правоохранители открыли уголовное производство против частной клиники, получила положительный результат коронавируса, и не сообщила об этом государственные органы

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

В сообщении говорится, что в ходе мониторинга сети сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник столицы киевлянину сделали тест на выявление коронавирусной инфекции.

"Однако о проведении данной манипуляции и получения положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центра общественного здоровья", - отметили в МВД.

Следственным отделом Соломенского управления полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, что в Крыму выявлен первый больной коронавирусом: мужчина контактировал с более 30 людьми.

Кроме того, на самоизоляцию отправили пограничников, которые контактировали с больным коронавирусом крымчанином.

Ранее сообщалось, что заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры.


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