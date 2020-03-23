В Крыму выявлен первый больной коронавирусом: мужчина контактировал с более 30 людьми
Об этом сообщает подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов у Facebook, передает RegioNews.
"В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска", – написал Аксенов.
По его данным, заболевший не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. Также стало известно, чо заболевший проживает в Евпатории.
Кроме того, Крым. Реалии сообщили, что с инфицированным общались 37 человек, из них пять - близкие родственники.
"Понятно, что завозы еще будут, мы должны быть к этому готовы. После сообщения оперативного штаба (о первом зараженном – ред.) была обрушена "горячая линия", звонили люди, которые приехали 5-7 дней назад, и сообщали о прибытии. То есть мы понимаем, что эта информация изначально была сокрыта", – отметила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская/
Напомним, что из-за карантина Центр админуслуг на "Чонгаре" приостанавливает работу.
Ранее сообщалось, что Путин отказался сдавать тест на коронавирус после поездки в Крым.
Кроме того, в Крыму за последние два года вообще отсутствует такое понятие, как эффективная медицина.
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