19:43  24 марта
Правоохранители открыли дело против клиники, которая скрыла случай коронавируса
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
18:19  24 марта
В Николаеве пьяные полицейские устроили стрельбу
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 19:53 2

На Киевщине подтвердили еще одно заболевание коронавирусом

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 19:53 2
Читайте також українською мовою
В городе Бровары Киевской области подтвердили заболевание коронавирусом у 21-летней девушки
Фото: flickr
В городе Бровары Киевской области подтвердили заболевание коронавирусом у 21-летней девушки

Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает RegioNews.

"Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 в броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение ББКЛ", - сообщил он.

Сапожко отметил, что девушке 21 год, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

"Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - уточнил мэр города.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, что в Крыму выявлен первый больной коронавирусом: мужчина контактировал с более 30 людьми.

Кроме того, на самоизоляцию отправили пограничников, которые контактировали с больным коронавирусом крымчанином.

Ранее сообщалось, что заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры.


коронавирус Киевская область
Правоохранители открыли дело против клиники, которая скрыла случай коронавируса
24 марта 2020, 19:43
В Вооруженных силах не зафиксировано ни одного случая коронавируса
24 марта 2020, 18:12
Киевская область получила медицинские маски и тесты из Китая
24 марта 2020, 16:04
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »