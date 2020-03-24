На Киевщине подтвердили еще одно заболевание коронавирусом
Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает RegioNews.
"Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 в броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение ББКЛ", - сообщил он.
Сапожко отметил, что девушке 21 год, его состояние медики оценивают как средней тяжести.
"Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - уточнил мэр города.
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Напомним, что в Крыму выявлен первый больной коронавирусом: мужчина контактировал с более 30 людьми.
Кроме того, на самоизоляцию отправили пограничников, которые контактировали с больным коронавирусом крымчанином.
Ранее сообщалось, что заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры.
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