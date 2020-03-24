Председатель Черновицкой ОГА показал, как работает вирусологическая лаборатория в Черновцах

Сотрудники вирусологической лаборатории работают без выходных

Фото: Черновицкая ОГА

Сотрудники вирусологической лаборатории работают без выходных

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу ЧОГА в Facebook.

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук рассказал, как происходит установление факта инфицирования коронавирусjv в вирусологической лаборатории Черновицкого областного лабораторного центра.

"Сначала образцы группируются, собираются в количестве 50, а затем начинается килькаетапний процесс, продолжающийся до девяти часов. Отвлекаться и отдыхать в это время персонал и специалисты не могут", - написал Сергей Осачук.

Также председатель ОГА отметил, что сотрудники вирусологической лаборатории работают без выходных.

Напомним, Черновицкая областная больница вошла в Книгу рекордов Украины. Ей вручили награду в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который оправился от COVID-19"

По состоянию на 11:30 24 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.

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