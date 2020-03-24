Председатель Черновицкой ОГА показал, как работает вирусологическая лаборатория в Черновцах
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу ЧОГА в Facebook.
Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук рассказал, как происходит установление факта инфицирования коронавирусjv в вирусологической лаборатории Черновицкого областного лабораторного центра.
"Сначала образцы группируются, собираются в количестве 50, а затем начинается килькаетапний процесс, продолжающийся до девяти часов. Отвлекаться и отдыхать в это время персонал и специалисты не могут", - написал Сергей Осачук.
Также председатель ОГА отметил, что сотрудники вирусологической лаборатории работают без выходных.
Напомним, Черновицкая областная больница вошла в Книгу рекордов Украины. Ей вручили награду в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который оправился от COVID-19"
По состоянию на 11:30 24 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.
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