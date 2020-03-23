На самоизоляцию отправили пограничников, которые контактировали с больным коронавирусом крымчанином
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.
"Все пограничники, у которых был контакт с данным гражданином прошли медицинское обследование и сейчас находятся дома на самоизоляции. Все они чувствуют себя хорошо, жалоб на здоровье нет. Мы следим за обстановкой и если будут изменения, то мы сообщим средства массовой информации", – сказал Шевцов.
По его словам, у крымчанина не было симптомов коранавируса при проверке.
"14 марта в аэропорт "Херсон" прилетел рейс из Кракова. В нем было 140 пассажиров и в нем была семья из Крыма. Во время проведения температурного скрининга у всех пассажиров признаков заболевания выявлено не было. Все они прошли через паспортный контроль и попали на территорию Украины, а затем через КПВВ "Каланчак" пересекли админгруницу и сейчас они в Крыму. Есть информация о том, что это супруги находится сейчас в Евпатории с признаками коронавирусного заболевания", – добавил он.
На Херсонщине определили круг людей, контактировавших с пассажиром рейса "Краков-Херсон", который, по информации подконтрольных России властей аннексированного Крыма, стал первым больным с диагнозом COVID-19 на полуострове.
Напомним, что из-за карантина Центр админуслуг на "Чонгаре" приостанавливает работу.
Ранее сообщалось, что Путин отказался сдавать тест на коронавирус после поездки в Крым.
Кроме того, в Крыму за последние два года вообще отсутствует такое понятие, как эффективная медицина.
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