Коронавирус: за границей лечатся 18 украинцев, 155 - на карантине - МИД

По состоянию на 23 марта за рубежом проходят лечение 18 украинцев, у которых подтверждено инфицирование коронавирусом

Фото: facebook/MFAInfoCoronavirus

По состоянию на 23 марта за рубежом проходят лечение 18 украинцев, у которых подтверждено инфицирование коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные Министерства иностранных дел Украины.

В частности, 5 граждан лечатся в Германии, 4 - в Доминиканской Республике, по 2 - в Италии, Польше, ОАЭ, по 1 - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Также 155 украинцев находятся на карантине: 105 - в Польше, 16 - в Бразилии, 8 - в Вьетнаме, 7 - в Германии, 4 - в Иордании, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в США, 2 - в Австралии, 2 - в Молдове, по 1 - в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

В то же время 6 украинцев выздоровели: 4 - в Японии, 1 - в Италии и 1 - в Польше. Трое украинских граждан скончались, все - в Италии.

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Напомним, по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.

По состоянию на 16 марта у 12 украинцев, находящихся за рубежом, обнаружили Covid-19.