Коронавирус: за границей лечатся 18 украинцев, 155 - на карантине - МИД
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные Министерства иностранных дел Украины.
В частности, 5 граждан лечатся в Германии, 4 - в Доминиканской Республике, по 2 - в Италии, Польше, ОАЭ, по 1 - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.
Также 155 украинцев находятся на карантине: 105 - в Польше, 16 - в Бразилии, 8 - в Вьетнаме, 7 - в Германии, 4 - в Иордании, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в США, 2 - в Австралии, 2 - в Молдове, по 1 - в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.
В то же время 6 украинцев выздоровели: 4 - в Японии, 1 - в Италии и 1 - в Польше. Трое украинских граждан скончались, все - в Италии.
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Напомним, по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.
Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.
По состоянию на 16 марта у 12 украинцев, находящихся за рубежом, обнаружили Covid-19.
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