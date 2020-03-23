В Черкассах из "инфекционки" готовятся выселять пациентов

Из Черкасской инфекционной больницы готовятся вывезти всех пациентов, если больным на коронавирус горожанам не будет хватать койко-мест

Фото: Pixabay

Из Черкасской инфекционной больницы готовятся вывезти всех пациентов, если больным на коронавирус горожанам не будет хватать койко-мест

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Прочерк”. "Если будет больше пациентов, то всех больных, у которых воздушно-капельная инфекция и кишечная, то есть не коронавирусная, переводят в городскую больницу. Там сейчас 21 пациент, во Второй городской. Их выписывают. А пациенты с обычными инфекционными болезнями будут направлены во Вторую городскую. А Черкасская инфекционная будет исключительно на коронавирусних работать”, – сказал Олег Стадник, глава медицинской отрасли города Черкассы. Добавил, что в чрезвычайных ситуациях будет задействована Первая городская и областная больница. Как писали RegioNews ранее, в Черкасской области 22 марта зарегистрировали первого больного на коронавирус.

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