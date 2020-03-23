В Минздраве объяснили, в каких случаях "скорая" таки будет делать тесты на коронавирус
Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 23 марта во время онлайн-брифинга.
"Вчера у нас появилась информация о том, что тестирование экспресс-тестами будет проводиться бригадами экстренной медицинской помощи. Да, она будет проводиться, но в исключительных случаях, когда они будут выезжать в экстренных случаях на оказание ургентной помощи больным", - рассказал он.
По словам Ляшко, экстренная медицинская помощь не должна и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирований.
"Она функционирует для других целей, поэтому, пожалуйста, не злоупотребляйте звонками на экстренную медицинскую помощь. Обращайтесь только в случаях, когда в этом нуждаетесь. Отвлекая экстренную медицинскую помощь, мы в это время можем не спасти кому-то жизнь именно там, где она была необходима", - добавил врач.
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Напомним, ранее сообщалось, что экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения.
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.
Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.
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