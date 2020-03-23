Минздрав предлагает платить медикам, которые борются с Covid-19, почасово

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине вируса COVID-19

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Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине вируса COVID-19

Как передает RegioNews, об этом глава ведомства заявил в интервью "112 Канала".

"На следующее заседание правительства я буду выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат", - сказал он.

По его словам, в условиях распространения COVID-19 врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

"Защитим врача - спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим в том числе и об обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами", - резюмировал Емец.

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Напомним, также Емец заявлял, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.