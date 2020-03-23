Ємець закликав депутатів проголосувати за надзвичайний стан
Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", передає RegioNews.
"Ілля Ємець закликав народних депутатів проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати за введення надзвичайного стану", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що попередньо всі депутати мають пройти експрес-тестування на коронавірус.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання у вівторок, 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.
Раніше міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.
- 18:24 23 березня На Донбасі бойовики вели обстріли із заборонених мінометів
- 18:23 23 березня СБУ викрила посадовців обленерго, які "списали" 70 млн гривень
- 18:20 23 березня Через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію
- 18:15 23 березня МЗС закликало українців повернутися додому до 27 березня
- 18:14 23 березня Усі працюючі заклади повинні встановити позначки соціальної дистанції, - Шмигаль
- 18:04 23 березня Кабмін дозволив дистанційну торгівлю ліками на час карантину
- 15:50 23 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ