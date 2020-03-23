Ємець закликав депутатів проголосувати за надзвичайний стан

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець звернувся до народних депутатів із закликом проголосувати за введення надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу

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Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець звернувся до народних депутатів із закликом проголосувати за введення надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", передає RegioNews.

"Ілля Ємець закликав народних депутатів проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати за введення надзвичайного стану", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що попередньо всі депутати мають пройти експрес-тестування на коронавірус.

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Нагадаємо, Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання у вівторок, 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Раніше міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.