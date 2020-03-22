Минздрав: в Украину доставят тесты для выявления коронавируса

Сегодня, 22 марта в Украине самолетом прибывает партия с двумя типами тестов для определения коронавирусной инфекции

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Сегодня, 22 марта в Украине самолетом прибывает партия с двумя типами тестов для определения коронавирусной инфекции

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что ожидается прибытие тестов для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тестов экспресс-диагностики.

"Экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

"После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что даже если оба теста показали отрицательный результат, человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

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