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18 марта 2020, 12:31 5

С завтрашнего дня в Луцке ограничат работу общественного транспорта

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18 марта 2020, 12:31 5
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Такое решение принял исполнительный комитет городского совета. Запрет будет действовать до завершения карантина
Такое решение принял исполнительный комитет городского совета. Запрет будет действовать до завершения карантина

С 19 марта 2020 года в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа ограничена работа общественного транспорта, информирует RegioNews со ссылкой на Луцкий городской совет.

Запрет будет действовать до завершения карантина.

Исполняющий полномочий городского головы, секретарь городского совета Григорий Пустовит сообщил, что это решение вызвано с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - отметил Григорий Пустовит.

Первый заместитель городского головы Григорий Недопад рассказал, что сейчас идет процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета.

Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

Григорий Недопад также сообщил, что встречался с представителями профсоюза таксистов города, которые заверили, что не будут поднимать цены на поездки, машины дезинфицировать, а водители будут работать в средствах защиты.

Также на базе департамента социальной политики создают группу волонтеров, которые будут помогать людям старшего возраста.

Напомним, общественный транспорт полностью остановили в Черновцах, с завтрашнего дня его так же остановят в Ивано-Франковске.

В Киеве закрыли метро, поэтому в столице - транспортный коллапс.

Более 80% общественного транспорта не вышли на маршруты в Одессе.

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