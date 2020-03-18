В Черновцах полностью остановили общественный транспорт и начали химобработку улиц

В Черновцах со среды, 18 марта полностью остановился весь городской общественный транспорт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Центральные улицы города будут обрабатывать химическими и дезинфицирующими растворами

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В Черновцах со среды, 18 марта полностью остановился весь городской общественный транспорт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Центральные улицы города будут обрабатывать химическими и дезинфицирующими растворами

Об этом городской голова Алексей Каспрук заявил в прямом эфире на своей Facebook-странице, пишет RegioNews.

Он сказал, что принятие этого решения было для него нелегким, но чиновник считает, что иного способа, чем остановка транспорта, для того, чтобы ограничить контакты между людьми в Черновцах, не существует.

"После того, как мы получили информацию из Киева о новых случаях заражения коронавируса, я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в Черновцах. Прошу это всех учесть. Ни троллейбусы, ни маршрутные автобусы на маршруты не выйдут", - сказал мэр

Также мэр сообщил, что центральные улицы города обрабатывать химическими и дезинфицирующими средствами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

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