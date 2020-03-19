Нарушение карантина: за сутки полицейские составили более 30 протоколов

За сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении правил относительно карантина людей

Фото: npu.gov.ua

За сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении правил относительно карантина людей

Как передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу МВД, об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические мероприятия, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в том числе больше всего – в Донецкой области", - сказал он.

По его словам, полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей): 10 - в Донецкой области, 7 – в городе Киеве, 6 – в Херсонской, 3 – в Киевской, по 2 – в Полтавской и Черниговской, по одному – в Одесской и Черновицкой областях.

Также Фацевич добавил, что начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан, а ситуационные центры Нацполиции и всех территориальных подразделений работают в круглосуточном усиленном режиме.

Также ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мероприятий и созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии Украины.

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Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением коронавірусної болезни COVID-19 в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.