Кличко категорично исключил открытие метро до конца карантина

Работа киевского метрополитена будет ограничена до конца карантина

Фото: kyivcity.gov.ua

Работа киевского метрополитена будет ограничена до конца карантина

Как передает RegioNews, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 19 марта на брифинге.

По его словам, вчерашние заявления отдельных чиновников являются всего лишь их личной точкой зрения.

"Планируют ли в Киеве снова открыть подземку? Вчера люди, которые не являются специалистами, сделали заявление о частичном восстановлении метрополитена. Это персональное мнение этих людей. Вакцины от короновируса в мире, к сожалению, не существует… Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера на опережение", - сказал он.

При этом мэр привел пример других городов, где на сегодня тоже ограничивают работу метрополитенов и добавил, что с частными перевозчиками ведут переговоры.

"Нет такого транспорта, который смог бы перевести такое количество людей (как метро, - ред.). Этим вызваны большие очереди на остановках транспорта. Мы сейчас ведем переговоры с перевозчиками. Но, к сожалению, некоторые частные компании уменьшают количество транспорта. Я считаю это недопустимым", - подчеркнул Кличко.

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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

После этого секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.