В ГБР появился временный глава

После назначения Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов

Фото: Facebook

После назначения Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов

Об этом сообщается на сайте ГБР, передает RegioNews.

"В связи с назначением Ирины Венедиктов Генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора. Позже Владимир Зеленский внес предложение о назначении Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.

Во время своего выступления в Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.

16 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления "О даче согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора".

5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.