У ДБР з'явився тимчасовий очільник

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Після призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань буде Олександр Соколов
Фото: Facebook
Після призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань буде Олександр Соколов

Про це повідомляється на сайті ДБР, передає RegioNews.

"У зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової Генеральним прокурором, виконувати повноваження Директора ДБР буде заступник Директора Олександр Соколов", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Соколов приступає до виконання повноважень із 17 березня 2020 року відповідно до частини 1 статті 10, пункту 2 частини 4 статті 10, частини 4 статті 12 Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

Нагадаємо, раніше комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Венедиктової на посаду генпрокурора. Пізніше Володимир Зеленський вніс пропозицію про призначення Ірини Венедиктової главою Офісу генпрокурора.

Верховна рада України підтримала кандидатуру Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора України.

Під час свого виступу у Раді Венедіктова пообіцяла не продавати та не зливати справи, відновити інституцію прокуроратури, зробивши її ефективною та дієвою.

16 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора".

5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Віктора Чумака.


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