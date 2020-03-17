При Кабмине создадут Штаб национального спасения

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине при Кабинете министров Украины создадут Штаб национального спасения

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Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине при Кабинете министров Украины создадут Штаб национального спасения

Об этом во вторник, 17 марта заявил во время брифинга глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

"При Правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции", - сказал Арахамия.

Он отметил, что от каждой фракции будет 1-2 эксперта, а Офис президента, правительство и парламент будут работать вместе.

"Нарабатываться те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией", - сказал он.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.

В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.