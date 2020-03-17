При Кабміні створять Штаб національного порятунку

Через поширення коронавирусной інфекції COVID-19 в Україні при Кабінеті міністрів України створять Штаб національного порятунку

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Через поширення коронавирусной інфекції COVID-19 в Україні при Кабінеті міністрів України створять Штаб національного порятунку

Про це у вівторок, 17 березня заявив під час брифінгу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

"При Уряді створюється найближчим часом Штаб національного порятунку, куди обов'язково увійдуть представники кожної фракції", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що від кожної фракції буде 1-2 експерта, а Офіс президента, уряд і парламент будуть працювати разом.

"Напрацьовуватимуться ті рішення, які нам потрібно буде виробити в залежності від того, як будуть розвиватися події з епідемією", - сказав він.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.