Коронавирус: доллар перевалил за 29 гривен

Во вторник, 17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривна резко обесценилась

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Во вторник, 17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривна резко обесценилась

Об этом передает RegioNews.

В некоторых банках курс доллара на покупку составляет 28 гривен, на продажу - 29,5 гривен.

Средний курс в Киеве по состоянию на вторую половину дня 17 марта составил 28,10 гривен за доллар на покупку и 28,74 на продажу.

Также вырос курс евро, валюту покупают по 31,08 гривен, а продают по 31,62.

Официальный курс гривны к доллару на 17 марта - 26,52 гривен, к евро - 29,52 гривен.

Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.

10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.