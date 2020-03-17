Коронавирус: доллар перевалил за 29 гривен
Об этом передает RegioNews.
В некоторых банках курс доллара на покупку составляет 28 гривен, на продажу - 29,5 гривен.
Средний курс в Киеве по состоянию на вторую половину дня 17 марта составил 28,10 гривен за доллар на покупку и 28,74 на продажу.
Также вырос курс евро, валюту покупают по 31,08 гривен, а продают по 31,62.
Официальный курс гривны к доллару на 17 марта - 26,52 гривен, к евро - 29,52 гривен.
Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.
10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.
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