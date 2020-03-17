В Минздраве рассказали, продлят ли карантин
Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Виктор Ляшко 17 брезня на брифинге относительно ситуации с коронавирусом COVID-19, который в связи с карантином проходил без участия журналистов, а вопросы они присылали онлайн.
"Продлится карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", - сказал он.
По его словам, "о возможности продления карантина мы как Минздрав будем выходить с позицией Кабинета министров ближе к дате окончания действующего срока карантина".
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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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