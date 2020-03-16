В МИД заявили про семерых инфицированных коронавирусом украицев
В семи граждан Украины, находящихся за рубежом, обнаружили коронавирусную инфекцию Covid-19
В семи граждан Украины, находящихся за рубежом, обнаружили коронавирусную инфекцию Covid-19
Об этом на брифинге 16 марта заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.
"Инфицированные пока 7 граждан", сказал Кулеба.
Он также добавил, что сотни граждан Украины находятся за рубежом а карантине, в частности в Египте.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в Польше выросло еще на 25 человек. Его диагностировали также у двух граждан Украины в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства на юге страны.
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