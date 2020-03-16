В МИД заявили про семерых инфицированных коронавирусом украицев

В семи граждан Украины, находящихся за рубежом, обнаружили коронавирусную инфекцию Covid-19

Фото: flickr

В семи граждан Украины, находящихся за рубежом, обнаружили коронавирусную инфекцию Covid-19

Об этом на брифинге 16 марта заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

"Инфицированные пока 7 граждан", сказал Кулеба.

Он также добавил, что сотни граждан Украины находятся за рубежом а карантине, в частности в Египте.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Польше выросло еще на 25 человек. Его диагностировали также у двух граждан Украины в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства на юге страны.