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16 марта 2020, 17:14 74

В МИД заявили про семерых инфицированных коронавирусом украицев

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16 марта 2020, 17:14 74
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В семи граждан Украины, находящихся за рубежом, обнаружили коронавирусную инфекцию Covid-19
Фото: flickr
В семи граждан Украины, находящихся за рубежом, обнаружили коронавирусную инфекцию Covid-19

Об этом на брифинге 16 марта заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

"Инфицированные пока 7 граждан", сказал Кулеба.

Он также добавил, что сотни граждан Украины находятся за рубежом а карантине, в частности в Египте.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Польше выросло еще на 25 человек. Его диагностировали также у двух граждан Украины в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства на юге страны.


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