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16 марта 2020, 15:17 24

В Киеве проверяют пациента с подозрением на коронавирус

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16 марта 2020, 15:17 24
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В Александровской клинической больнице Киева находится киевлянин, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной в ​​Радомышле
Фото: flickr
В Александровской клинической больнице Киева находится киевлянин, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной в ​​Радомышле

Об этом сообщил председатель ДСНС Николай Чечеткин в Facebook, передает RegioNews.

Эта информация также подтверждается данными карты оперативного мониторинга заболеваемости на коронавирус.

Отмечается, что пациент был доставлен 13 марта в Александровскую больницу Киева, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Сейчас пациент находится в инфекционном отделении больницы до получения вторых результатов анализов.

Также известно, что в Александровской больнице есть 82 койко-места для людей, в которых могут подозревать COVID-19.

Напомним, власти Киева с 17 марта закрывают заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

В связи с ограничительными мерами столичные власти пока не планируют закрывать город на въезд и выезд.

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