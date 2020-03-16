В Киеве проверяют пациента с подозрением на коронавирус

В Александровской клинической больнице Киева находится киевлянин, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной в ​​Радомышле

Фото: flickr

В Александровской клинической больнице Киева находится киевлянин, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной в ​​Радомышле

Об этом сообщил председатель ДСНС Николай Чечеткин в Facebook, передает RegioNews.

Эта информация также подтверждается данными карты оперативного мониторинга заболеваемости на коронавирус.

Отмечается, что пациент был доставлен 13 марта в Александровскую больницу Киева, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Сейчас пациент находится в инфекционном отделении больницы до получения вторых результатов анализов.

Также известно, что в Александровской больнице есть 82 койко-места для людей, в которых могут подозревать COVID-19.

Напомним, власти Киева с 17 марта закрывают заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

В связи с ограничительными мерами столичные власти пока не планируют закрывать город на въезд и выезд.

Больше новостей Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)