Верховная Рада проголосовала за назначение Шмыгаля премьер-министром
В среду, 4 марта Верховная рада проголосовала за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины
В среду, 4 марта Верховная рада проголосовала за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины
Об этом передает RegioNews.
Его кандидатуру предложил Президент Украины Владимир Зеленский и соответствующее решение поддержал 291 народный депутат.
Шмыгаль ранее занимал должность вице-премьер-министра и министра развития общин и территорий Украины.
Напомним, Рада проголосовала за отставку премьера, и Президент Украины Владимир Зеленский предлодил Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Ранее кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства.
Также кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие основные приоритеты он видит на посту главы Кабмина
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