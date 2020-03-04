Верховная Рада проголосовала за назначение Шмыгаля премьер-министром

В среду, 4 марта Верховная рада проголосовала за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины

Фото: Facebook

В среду, 4 марта Верховная рада проголосовала за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины

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