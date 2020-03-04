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04 березня 2020, 19:22 17

Зеленський пропонує Раді кандидатури мінстра оборони і глави МЗС

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04 березня 2020, 19:22 17
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Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради дві кандидатури на посади міністрів: Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ та Андрія Тарана на посаду міністра оборони
Фото: Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради дві кандидатури на посади міністрів: Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ та Андрія Тарана на посаду міністра оборони

Відповідні документи №3169 і №3170 опубліковані на сайті Верховної Ради, передає RegioNews

Від 29 серпня 2019 року Дмитро Кулеба працював віце-прем'єром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Андрій Таран з 2008 року був заступником керівника Головного управління розвідки Міноборони. У грудні 2015 року року був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, цю посаду офіційно займав до квітня 2016-го. У 2016 році був звільнений в запас після досягнення граничного віку генеральської служби.

Очікується, що голосування за обидві кандидатури відбудеться в середу ввечері.

Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду.

Також кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну.

Пізніше народна депутатка 9 скликання Альона Шкрум опублікувала подання до Верховної Ради про призначення нового складу Уряду.


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