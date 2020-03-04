Зеленський пропонує Раді кандидатури мінстра оборони і глави МЗС

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради дві кандидатури на посади міністрів: Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ та Андрія Тарана на посаду міністра оборони

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради дві кандидатури на посади міністрів: Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ та Андрія Тарана на посаду міністра оборони

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