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04 марта 2020, 12:20 2

Партия Вакарчука не будет голосовать за назначение нового Кабмина

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04 марта 2020, 12:20 2
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Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, что его фракция не будет голосовать за отставку Кабинета министров
Фото: flickr
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, что его фракция не будет голосовать за отставку Кабинета министров

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.

По словам Вакарчука, никто из депутатов еще не знает до конца список, за который они должны голосовать.

На вопрос, будет ли фракция голосовать за отставку правительства, он сказал: "Мы не будем голосовать".

Вакарчук озвучил требования фракции "Голос" к процедуре назначения нового состава Кабинета министров.

"Нужно поименное голосование за правительство. Они должны все рассказать свои программы, чтобы и те, кто будет за них голосовать (а это, я так понимаю фракция монобольшинства), и украинский народ, и профессионалы, которые сидят в этом зале, услышали с чем они будут иметь дело ", - сказал Вакарчук.

Как сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.


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