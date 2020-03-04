Партія Вакарчука не буде голосувати за призначення нового Кабміну
Про це передає RegioNews з посиланням на Цензор.НЕТ.
За словами Вакарчука, ніхто із депутатів ще не знає до кінця список, за який вони мають голосувати.
На запитання, чи буде фракція голосувати за відставку уряду, він сказав: "Ми не будемо голосувати".
Вакарчук озвучив вимоги фракції "Голос" до процедури призначення нового складу Кабінету міністрів.
"Потрібно поіменне голосування за уряд. Вони мають всі розповісти свої програми, щоб і ті, хто буде за них голосувати (а це, я так розумію фракція монобільшості), і український народ, і професіонали, які сидять у цьому залі, почули з чим вони будуть мати справу", - сказав Вакарчук.
Як повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.
Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.
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