Партія Вакарчука не буде голосувати за призначення нового Кабміну

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, що його фракція не буде голосувати за відставку Кабінету міністрів

Фото: flickr

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, що його фракція не буде голосувати за відставку Кабінету міністрів

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