На заседании в среду Рада может сменить 4 министра - источник
Как передает RegioNews, об этом сообщил источник "Украинской правды" в руководстве "Слуги народа".
"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрава, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", - рассказал источник.
По данным издания, главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.
При этом не удалось узнать, кто в таком случае заберет на себя функционал вице по евроинтеграции. Издание допускает, что сам Кулеба будет совмещать две должности.
Неизвестны пока и кандидатуры на Минздрав и Минсоц.
Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на 1 марта никаких заявлений от Гончарука в Раду не поступало.
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