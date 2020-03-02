08:47  02 марта
Боевики вчера били на всех направлениях из запрещенного оружия - штаб
09:47  02 марта
Задержание Мельничука в Греции: к экс-комбату "Айдара" прибыл украинский консул
09:30  02 марта
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного ВСУ
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 09:19 6

На заседании в среду Рада может сменить 4 министра - источник

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 09:19 6
Читайте також українською мовою
На внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности
Фото: @PMHoncharuk
На внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности

Как передает RegioNews, об этом сообщил источник "Украинской правды" в руководстве "Слуги народа".

"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрава, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", - рассказал источник.

По данным издания, главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

При этом не удалось узнать, кто в таком случае заберет на себя функционал вице по евроинтеграции. Издание допускает, что сам Кулеба будет совмещать две должности.

Неизвестны пока и кандидатуры на Минздрав и Минсоц.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на 1 марта никаких заявлений от Гончарука в Раду не поступало.


Кабмин Верховная Рада
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
25 февраля 2020, 19:57
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »