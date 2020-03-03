Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра - СМИ
Сообщается, что такое предложение Зеленский сделал во время вечернего заседания фракции "Слуга народа" в парламенте во вторник, 3 марта.
Отмечается, что Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанностей премьера, а полноценным главой правительства. По данным СМИ, президент приехал в Раду около 19.30.
Эту информацию подтвердил и Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале. Также он сообщил, что министром финансов может быть назначен Игорь Уманский.
Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
СПРАВКА: Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года.
Он закончил национальный университет Львовская политехника. Шмыгаль - кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещения производственных сил.
Также стажировался и учился за границей, в Германии по программе подготовки менеджеров по программе министерства экономики и энергетики Германии.
В 2000-х годах занимался бизнесом - главный бухгалтер, директор по финансам ООО "ЛА ДИС".
С ноября 2003 по август 2005 гг. - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО "Львовский автобусный завод".
С сентября 2005 по июнь 2006 гг. - заместитель генерального директора ООО "ЛА ДИС".
С июня 2006 по август 2008 гг. - директор по экономике ООО "Инвестиционная компания" Комфорт-Инвест ".
С сентября 2008 по сентябрь 2009 гг. - генеральный директор ООО "РОСАНИНВЕСТ".
С сентября 2009 по октябрь 2009 гг. помощник председателя Львовской ОГА отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации; и.о. начальника главного управления экономики ОГА.
Шмыгаль возглавлял главное управление Львовской ОГА, когда председателями ОГА были Николай Кмить и Василий Горбаль. Вскоре после назначения председателем Львовской ОГА Михаил Цымбалюк он оставил свой пост.
С октября 2009 по апрель 2011 гг. - начальник главного управления экономики Львовской ОГА (в 2010 году главное управление было переименовано в Главное управление экономики и инвестиций).
С августа 2011 по декабрь 2011 гг. - председатель правления общественной организации Институт регионального развития.
С января 2012 по декабрь 2012 гг. - начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.
В январе 2013 по декабрь 2013 года - директор департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.
С 2014 по апрель 2014 года - помощник-консультант народного депутата Украины Романа Чернеги (партия "УДАР" Виталия Кличко).
С мая 2014 года по декабрь 2014 года - заместитель начальника главного управления Миндоходив Львовской области.
С января 2015 по январь 2017 гг. - советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".
С января 2017 по январь 2018 гг. - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".
С января 2018 по июль 2019 гг. - директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".
1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА.
4 февраля 2020 года Дениса Шмыгаль назначили вице-премьером.
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