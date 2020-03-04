В Раде готовится встреча глав фракций, нового премьера и Разумкова

Встреча председателей фракций Верховной Рады с новым премьер-министром и председателем парламента Дмитрием Разумковым может состояться сегодня, 4 марта

Фото: rada.gov.ua

Встреча председателей фракций Верховной Рады с новым премьер-министром и председателем парламента Дмитрием Разумковым может состояться сегодня, 4 марта

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович во время общения с журналистами.

"Мы встречаемся с новым премьер-министром, руководителями фракций и председателем парламента. У Разумкова, председателя парламента мы встречаемся, послушаем программу правительства", – сказал он.

Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.