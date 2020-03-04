Отставка Гончарука: комитет рекомендовал Раде отпустить премьера

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде Украины принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука

Фото: kmu.gov.ua

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде Украины принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на заседание комитета, "за" проголосовали 23 членов комитета, 2 воздержались, "против" никто не голосовал.

Как заявил глава комитета Андрей Клочко, комитет еще сегодня собирется, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.

Отметим, 3 марта спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа" заявил, что заявление Гончарук об отставке уже поступило в Верховную раду.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении.

Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина. Так, возглавит правительство Денис Шмыгаль. При этом на своих постах останутся министры внутренних дел Аваков, юстиции Малюська, цифровой трансформации Федоров и частично (на аграрной части минэкономики, отделенной в отдельное министерство) Милованов. В свою очередь, новым министром обороны станет Андрей Таран. Министром финансов может быть назначен Игорь Уманский.